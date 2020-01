Dominic Thiem steht im Finale der Australian Open

Dominic Thiem besiegt im Halbfinale den Deutschen Alexander Zverev in vier Sätzen mit 3:6, 6:4, 7:6 und 7:6. Er steht damit zum dritten Mal in einem Grand-Slam-Endspiel und trifft am Sonntag in Melbourne auf den Serben Novak Djokovic.

Melbourne. 2018 und 2019 stand Dominic Thiem bereits in einem Endspiel eines Grand-Slam-Turniers, unterlag aber jeweils in Paris dem Spanier Rafael Nadal. Jetzt erreichte der Niederösterreicher, 26, erstmals das Endspiel der Australian Open. Er besiegte im Halbfinale den Deutschen Alexander Zverev und trifft damit am Sonntag auf den Serben Novak Djokovic.

Es ist Thiems große Chance - das erste GS-Finale auf Hartplatz. Er könnte Österreichs zweiter Grand-Slam-Sieger nach Thomas Muster (1995, Paris) werden.

APA/AFP/GLYN KIRK

Djokovic schwärmt von Thiem

Djokovic sah sich am Freitag entspannt seinen nächsten Gegner ans. Der 32-jährige Serbe hat damit auch den Vorteil, sich einen Tag länger für den Titelkampf am Sonntag ausrasten zu können. Djokovic zeigte sich von Thiems Entwicklung angetan: "Er hat ein großartiges Match gegen Rafa gespielt, ich habe es mir angesehen. Er hat sich auf Hartplatz sehr verbessert", konstatierte der 16-fache Major-Sieger.

Und Djokovic kennt Thiem von bisher zehn Begegnungen natürlich auch sehr gut. Immerhin vier Mal hat er gegen den 26-jährigen Niederösterreicher auch schon verloren, darunter auch die beiden bisher letzten Aufeinandertreffen: Den Fünfsatz-Thriller im French-Open-Halbfinale im vergangenen Juni und auch bei den ATP Finals im November hatte Thiem knapp mit 7:6 im dritten Satz das bessere Ende für sich.

Der Finaleinzug bringt Thiem aktuell bis auf 85 Punkte an den drittplatzierten Roger Federer (SUI) heran, im Falle seines ersten Titels am Sonntag knackt Thiem als Dritter erstmals die Top 3. Thiem hat nun ein Preisgeld von 1,27 Mio. Euro (brutto) sowie 1200 ATP-Punkte sicher.