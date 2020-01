Deep-Fake-Videos für die Ästhetikforschung

(c) Getty Images/EyeEm (Viktoriâ L´vova / EyeEm)

Haben Tiere einen Sinn für das Schöne? Das untersuchen Wiener Forscher an Tauben und an Menschen mit manipulierten Videos.

Liegt Schönheit im Auge des Betrachters, oder gibt die Evolution vor, was für uns ästhetisch ist? Und was empfinden Tiere als schön? Leonida Fusani leitet das Projekt „Comparative Aesthetics“, das vom Wiener Technologiefonds WWTF finanziert wird: „Meine bisherigen Forschungen, z. B. zum Balzverhalten von Manakin-Vögeln in Südamerika, zeigen, dass das Schönheitsempfinden von Tieren und Menschen gar nicht sehr unterschiedlich scheint.“