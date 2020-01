Mama, Milch und mmmm

Wie erzählt man Kindern von Unfällen und vom Klimawandel, wie schärft man ihren Sinn für menschliche Geschichte? Und kann man ihnen die Wahrheit über ihre Familie sagen – sogar die schlimmste? Kinderbücher für die Semesterferien und darüber hinaus.

Das Leben, ein Fuchstraum.

Wenn plötzlich das ganze Leben vor dem inneren Auge vorüberzieht, ist es mit diesem oft bald vorbei: Beim kleinen Fuchs ist es, gleich zur Entwarnung, nicht so dramatisch. Aber er fällt auf der Jagd nach lila Schmetterlingen hin und beginnt, sein bisheriges Leben zu träumen. Und es ist dieser Traum, dem die Leser hier in vielen berückenden Bildern und wenigen Sätzen folgen dürfen: Da ist der Fuchs wieder so klein, „so klein wie ein Äpfelchen“, und denkt „nur an Mama und Milch und Mama und Milch und mmmmmmmmm“, dann entdeckt er allmählich die Welt. Und damit auch die Todesangst. „Neugier ist Todesgier“, sagt der Vater. Am Ende aber erweist sich selbst der anfängliche böse Sturz als Traum – und der Fuchs kann die Augen öffnen: „Denn alles ist gut.“ Edward van de Vendel, Marije Tolman: Der kleine Fuchs. Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf. Ab vier Jahren. 88 S., € 14 (Gerstenberg Verlag, Hildesheim).