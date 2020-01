Schräge Rümpfe

Warum müssen Buchtitel nur immer so fad sein, dass man sie gleich wieder vergisst?

Es mag am Alter liegen. Möglicherweise auch nicht. Zumindest nicht nur. Jedenfalls: Ich kann mir seit Längerem die Titel der Bücher, die ich lese oder gelesen habe, nicht merken. In Gesprächen eiere ich herum. Ich läse gerade den beeindruckenden Roman einer afrikanischen Autorin, Petina Gappah, in dem auf amüsant-hintersinnige Weise der Transport der Leiche David Livingstones vom afrikanischen Landesinneren an die Küste geschildert wird. Nein, das Buch heißt nicht „Livingstones letzte Reise“, was ich mir ja mit Gewissheit gemerkt hätte, es heißt, der Teufel weiß warum, „Aus der Dunkelheit strahlendes Licht“. Selbst der Versuch, den Titel wir eine Gedichtzeile auswendig zu lernen, scheitert. Mein Gehirn verweigert Nichtssagendes offenbar. Was den Verlag zu dieser diffusen Titelwahl animiert hat, bleibt rätselhaft. Möglicherweise haben die Vertreter des Buchhandels und die Marketingabteilung den Namen Livingstone im Titel abgelehnt, weil ja heute keine Sau mehr wisse, wer Livingstone sei. Da schon lieber Licht und Dunkelheit. Passt immer.