„Jetzt gehen sie nach China“

(c) Wolfgang Freitag

Unsichtbare Gesetze des Weltmarktes. Arbeitersiedlung in Marienthal.

Ein zulässiger Vergleich? – Einst schrieb die Marienthal-Studie über die Auswirkung von Arbeitslosigkeit auf eine Region Geschichte. Vor über zwei Jahren wurde wieder eine Fabrik in Gramatneusiedl geschlossen. Erneut wurde eine Studie in Auftrag gegeben. Ein Lokalaugenschein.

Aus für Para-Chemie: Werk schließt 2017“, titelten die „Niederösterreichischen Nachrichten“ im Juni 2016. Als die Evonik Para-Chemie GmbH ihr Werk eineinhalb Jahre später in Gramatneusiedl schloss, war das nur wenigen Medien eine Notiz wert. Die auf Lärmschutzwände aus Plexiglas spezialisierte Fabrik war nur eines von vielen Beispielen im niederösterreichischen Industrieviertel, einer Region, die ihre Bezeichnung dem späten 18. Jahrhundert verdankt. Damals blühte die Industrialisierung auf, an Wasserläufen und neuen Eisenbahnstrecken entstanden zahlreiche Produktionsstandorte. Heute sind sie nahezu vollständig verschwunden – auch in Gramatneusiedl. Mit der Evonik Para-Chemie schloss der letzte Produktionsbetrieb seine Werktore. Über 150 Beschäftigte wurden gekündigt, die Sozialpartner hatten einen Sozialplan ausverhandelt.