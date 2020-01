Gott wohnt hier nicht mehr

(c) Wolfgang Freitag

Wie sieht die Welt aus, wenn ihr Prinzip nicht göttliche Ordnung oder intelligentes Design ist, sondern bloß Zufall? Welche neue Erzählung über die Welt ist zu entwickeln und welchen Sinn hat dann das Leben, wenn es gar keinen Plan gab? Erkundungen im Säkularen.

Vorworte. Der Mensch will kein Ende, sondern eine Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln. Daher hat er auch, als nachfolgendem Teil des Seins, das Jenseits erfunden, die Verantwortung dafür aber einem Gott übertragen. Der Wunsch nach dem Weiterleben und jener nach der Beantwortung auch diesseitiger Fragen machte es notwendig, einen Allwissenden und Allmächtigen zu kreieren und ihm auch einen Wohnort zuzuweisen. Dieser Wohnort sollte den Lebenden tunlichst unerreichbar sein. Der Blick gegen Himmel gibt die Richtung an, wohin der Suchende und Glaubende sich mit seinen Fragen intuitiv wendet. Dort seien göttliche Macht und Wissen versammelt. Jedoch ließen die irdischen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse Zweifel an der Güte göttlicher Weisheit aufkommen. Gottes Allwissen beschränkte sich daher zunehmend auf metaphysische Fragestellungen. Seine Macht erhielt er durch die Verbindung von irdischer Sünde mit dem Jenseits.