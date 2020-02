Wiens Althanviertel: Als stiege man in die Unterwelt

Ein Dachausbau am Julius-Tandler-Platz. Ein Geländesprung, der in Nussdorf beginnt. Der Phantomwettbewerb um die Neugestaltung des Althanviertels. Und was all das mit Heimito von Doderers „Strudlhofstiege“ verbindet. Szenen einer Wiener Gegend.

In der Tat gälte es nur, den Faden an einer beliebigen Stelle aus dem Geweb' des Lebens zu ziehen, und er liefe durchs Ganze, und in der nun breiteren offenen Bahn würden auch die anderen, sich ablösend, einzelweis sichtbar.



Heimito von Doderer, „Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre“



Doderers Mary K. wohnt hier nicht mehr. Das Haus Althanplatz 6 lag in unserem Rücken, während wir auf den schmalen Gerüstbrettern knapp unterhalb des Hauptgesimses herumturnten, die Bauhelme tief im Gesicht. Beladen mit Schreibunterlagen und Digitalkameras klopften wir an Putzlöchern und notierten lose Taubenstachelbänder. Bei jedem Windstoß bauschte sich die Gerüstplane wie ein Segel. Die Gesimsbalken vor unseren Nasen wirkten klobig und massiv.