„Harte und faire Verhandlungen“

Spitzen der EU-Institutionen stimmen sich auf die kommenden Monate ein.

Brüssel. Welcher Ton ist der richtige an einem Tag, an dem die Europäische Union zum ersten Mal in ihrer Geschichte schrumpft? Ursula von der Leyen, Charles Michel und David Sassoli setzten am letzten Tag der britischen EU-Mitgliedschaft auf Pragmatismus. In den demnächst beginnenden Gesprächen über das zukünftige Verhältnis zwischen der Union und Großbritannien werde man „als Freunde hart und fair verhandeln“, sagte die Präsidentin der EU-Kommission bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihren Amtskollegen aus dem Europäischen Rat und dem Europaparlament.

Bereits am kommenden Montag wird Michel Barnier, der alte und neue Brexit-Chefverhandler der Brüsseler Behörde, ein Mandat für die Verhandlungen präsentieren. Stimmen die EU-27 diesem Mandat zu, können die Gespräche Anfang März starten. Die Zeit ist (wieder einmal) knapp, denn die Übergangsperiode, in der für Großbritannien und die EU alles weitgehend beim Alten bleibt, endet am 31. Dezember.

Bis dahin wollen die Briten ein umfassendes Handelsabkommen schnüren. In Brüssel ist man angesichts des komplexen Inhalts skeptisch – nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die Union auch anderes zu tun hat: Green Deal zur Erreichung der Klimawende, Finanzrahmen 2021–2027, digitaler Wandel, Management der Migration und des unberechenbaren US-Präsidenten Donald Trump. Das Ausmaß der Aufmerksamkeit, die den Briten in den kommenden Monaten zuteilwird, hängt ab dem 1. Februar auch von externen Faktoren ab. Von der Leyen versprach am Freitag jedenfalls Pragmatismus – mit einem entscheidenden Nachsatz: „Wir wollen die bestmögliche Partnerschaft, aber es ist klar: sie wird nie so gut sein wie eine Mitgliedschaft.“

Vertreibung aus dem Paradies

Im Hintergrund wurde bereits die Trennung vollzogen. Der Rat wies seine Mitarbeiter an, ab sofort keine Informationen mehr mit den britischen (Ex-)Kollegen zu teilen. In der Kommission arbeiten nach wie vor rund 700 britische Beamte. Sie dürfen bleiben, denn die Brüsseler Behörde setzte für sie die Bestimmung aus, der zufolge die EU-Staatsbürgerschaft die Voraussetzung für Beschäftigung ist.

Die EU-Kommission selbst hege „keinen Verdacht gegen keinen einzigen Mitarbeiter“, was unangebrachtes Verhalten angehe, sagte eine Sprecherin am Freitag. Vom Bleiberecht in der Kommission ausgenommen sind britische Beamte in zwei Fällen: bei „Interessenkonflikten“ und „internationalen Verpflichtungen“. (ag.)

