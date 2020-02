Erste Frau an IBM-Spitze ist Geschichte

Vor acht Jahren übernahm Ginni Rometty als erste Frau in der IBM-Firmengeschichte die Leitung des Computerunternehmens. Jetzt geht sie überraschend in den Ruhestand.

Armonk/Wien. Es ist ein exklusiver Klub: Nur 33 Vorstandsvorsitzende von Fortune-500-Unternehmen in den USA sind Frauen. Am Ende des Jahres wird es eine weniger sein: Völlig überraschend gab IBM in der Nacht auf Freitag bekannt, dass Firmenchefin Ginni Rometty mit Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird. Schon am 6. April wird die erst 62-Jährige die Position an Arvind Krishna übergeben, der im Unternehmen bisher für den Cloud-Bereich zuständig war. Rometty behält bis zu ihrer Pensionierung den Titel „geschäftsführende Generaldirektorin“.



Rometty schrieb Geschichte, als sie Anfang 2012 als erste Frau in der mehr als 100-jährigen Firmengeschichte von IBM die Funktion als CEO übernahm. Eine schwierige Aufgabe in einer besonders schwierigen Zeit für „Big Blue“, wie das Computerunternehmen wegen seiner Logofarbe auch genannt wird. Der Markt für Personal Computer spielte schon seit 2005 keine Rolle mehr für das Unternehmen, das den PC erfunden hat. Einst kleine Start-ups wie Google und Amazon, die man lang nicht als Konkurrenten ernst genommen hatte, drangen immer stärker in den Bereich der Geschäftsanwendungen vor und teilten sich gemeinsam mit Microsoft das schnell wachsende Geschäftsfeld des Cloud Computing auf. Für IBM blieb nicht viel.