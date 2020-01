Ein Filmpreis im Öko-Fieber

(c) APA/HERBERT PFARRHOFER

Herumgeisternde „Vögel“ überreichten die Preise – unter anderem an Joy Anwulika Alphonsus, die als beste Hauptdarstellerin geehrt wurde.

Der Österreichische Filmpreis wurde zum zehnten Mal verliehen – und hat sich dazu ein Nachhaltigkeitsprogramm verordnet. Stichwort: Green Filming.

Der rote Teppich führt direkt in den Wald, aus den Lautsprechern zwitschern Vögel, zirpen Grillen und schimpft Greta Thunberg: Der Österreichische Filmpreis hat sich zu seinem Zehn-Jahr-Jubiläum ein Umweltprogramm verordnet – und die Verleihung am Donnerstagabend im niederösterreichischen Grafenegg (künstlerische Leitung: Regisseurin Mirjam Unger) stand im Zeichen der plakativen Nachhaltigkeit. Hier sei alles bio, erklärte die Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films, Ursula Strauss, sogar die Programmzettel könne man essen.

Auf der Bühne durften die Preisträger auf wiederverwerteten Volkstheater-Sesseln Platz nehmen – zwischen einer Leinwand, aus der später Taschen, und dünnen Bäumchen, aus denen Möbeln werden sollten. Was Tobias Moretti bemerkenswert fand: „Den Tischler möchte ich kennenlernen!“, sagte er in seiner Rede, als er den Preis für die beste männliche Hauptrolle entgegennahm (für seine Darstellung eines Hamburger Box-Trainers im Drama „Gipsy Queen“).

Tobias Moretti wurde als beste Hauptdarsteller geehrt. (c) ORF (Günther Pichlkostner)

Einige andere Preisträger nutzten ihre Bühnenzeit, um darauf hinzuweisen, wie umweltfreundliche Arbeitsweisen in ihren Gewerken etabliert werden können – Stichwort „Green Filming“ – oder um ihre Abendgarderobe („Vintage Glamour“ lautete der Dresscode) auf ihre Nachhaltigkeit abzuklopfen. „Ist Kino vielleicht die nachhaltigste Form, Filme zu schauen?“, meinte Moderatorin Salka Weber, die gemeinsam mit Regisseur Markus Schleinzer durch den Abend führte (er im Abendkleid, sie im recycelten Anzug), in Bezug auf die CO2-Bilanz des Online-Streamings.

Blitzlichtgewitter beim österreichischen Filmpreis

Blitzlichtgewitter beim österreichischen Filmpreis







Pia Hierzegger, die als beste Nebendarstellerin (sie spielte eine Psychiatrie-Patientin in „Der Boden unter den Füßen“) ausgezeichnet wurde, griff das Thema ironisch auf: „Im Sinn der Nachhaltigkeit habe ich eine alte Rede mitgebracht“, verkündete sie. Das Statement, das sie ursprünglich für eine Romy-Gala geschrieben habe, sei „vielleicht veraltet“, stamme es doch „aus dunklen Zeiten“: „Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der alle die gleichen Chancen haben . . . Nein, das ist jetzt ganz anders.“

Pointierte Ironie bewies auch die Regisseurin Kurdwin Ayub, die als Gastrednerin wunde Punkte der heimischen Filmbranche ansprach – von Filmemachern, die rechte Politik beklagen und gleichzeitig keine Rollen für Migranten schaffen, bis zu prekären Arbeitsbedingungen: Sie arbeite etwa nebenbei in der Arztpraxis ihres Vaters – „aber nicht, weil ich im Film nicht genug Geld verdiene, nein, eh nur zum Spaß.“

Durch den Abend führten Markus Schleinzer und Salka Weber in recycelten Kostümen. (c) ORF (Günther Pichlkostner)

Großer Gewinner: „Joy“

Die große Gewinnerin des Abends war krankheitsbedingt nicht anwesend: Sudabeh Mortezai gewann mit ihrem Film „Joy“ über nigerianische Prostituierte in Wien die Preise für den besten Spielfilm, die beste Regie und das beste Drehbuch, die Darstellerin der Titelfigur, Joy Anwulika Alphonsus, wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Der Film mit den meisten Preischancen im Vorfeld, Jessica Hausners Wunderblumen-Parabel „Little Joe“, konnte nur drei von zehn Nominierungen in Trophäen verwandeln (für Maske, Schnitt und Szenenbild). Drei Preise gingen auch an Gregor Schmidingers Coming-of-Age-Geschichte „Nevrland“, darunter eine Nebenrollen-Auszeichnung für Josef Hader.

Ermittelt werden die Preise im Übrigen nach einem ähnlichen Verfahren wie bei den Oscars, rund 500 heimische Filmpersönlichkeiten sind wahlberechtigt. Der Filmpreis, der abwechselnd in Wien und Grafenegg verliehen wird, ist für sie ein Anlass, die Leistungen der eigenen Branche zu würdigen und zu feiern – woran sich an diesem Abend u. a. Erni Mangold, Manuel Rubey und Michael Ostrowksi beteiligten.

Die Preisträger Bester Spielfilm, beste Regie, bestes Drehbuch: „Joy“ von Sudabeh Mortezai. Bester Dokumentarfilm: „Erde“ von Nikolaus Geyrhalter, „Inland“ von Ulli Gladik (ex aequo). Beste weibliche Hauptrolle: Joy Anwulika Alphonsus („Joy“). Beste männliche Hauptrolle: Tobias Moretti („Gipsy Queen“). Beste weibliche Nebenrolle: Pia Hierzegger („Der Boden unter den Füßen“). Beste männliche Nebenrolle: Josef Hader („Nevrland“). Publikumsstärkster Film: „Love Machine“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.02.2020)