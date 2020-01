Coronavirus: Zwei weitere Verdachtsfälle in Salzburg

Paar kam mit leichten Atembeschwerden aus Shanghei - Chinesin

und Österreicher - Bei drittem Verdachtsfall Testergebnis noch

offen

Am späteren Freitagnachmittag meldeten die Salzburger Landeskliniken zwei weitere Corona-Verdachtsfälle. Es handelt sich um ein Paar im Alter von 30 und 31 Jahren. Sie ist Chinesin, er Österreicher. Die beiden waren in Shanghai auf Heimaturlaub, sagte Kliniken-Sprecher Wolfgang Fürweger. Beide sind mit leichten Atembeschwerden bei der internen Notaufnahme erschienen.

Aus Sicherheitsgründen wurde das Paar ebenfalls auf die Isolierstation gebracht, nachdem es Beamte der Gesundheitsbehörde befragt hatte, mit wem sie in Kontakt waren. Die Proben wurden ebenfalls in die Virologie nach Wien geschickt. "Mit einem Ergebnis aller Proben aus Salzburg rechnen wir nicht vor morgen Mittag, möglicherweise auch erst am Sonntag", sagte Fürweger. Bei einem dritten Verdachtsfall in Salzburg gab es bisher kein Ergebnis.