Der milde Winter und die Tiere

(c) Getty Images/500px Plus (Viсtor Dubinkin / 500px)

Der warme Winter wirkt sich auf Schnecken, Mäuse und Gelsen aus. Für Bienen können die Temperaturen bedrohlich werden.

Wien. Der Winter ist zu warm. Beziehungsweise haben sich die vergangenen Wochen in großen Teilen des Landes gar nie angefühlt wie ein richtiger Winter. Eine geschlossene Schneedecke, eine Winterlandschaft? Nicht in Sicht, schon gar nicht in den kommenden Tagen, in denen es weiter ungewöhnlich mild sein wird. Das bringt in der Natur einiges durcheinander. Bienen fliegen im vermeintlichen Frühling aus, Pflanzen treiben aus – und mitunter ist der milde Winter schon Vorbote für Probleme im Frühjahr und Sommer.