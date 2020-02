Coronavirus: USA verbieten China-Rückkehrern die Einreise

Washington ruft den nationalen Gesundheitsnotstand aus. In China steigt die Zahl der Infizierten auf knapp 11.800, 259 Menschen sind gestorben. Erstmals gibt es in Vorarlberg einen Verdachtsfall.

Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus in China ist auf 11.791 gestiegen. Mit 46 neuen Todesfällen sind 259 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, wie die chinesische Gesundheitskommission am Samstag in Peking berichtete. Danach kamen allein in der schwer betroffenen Krisenprovinz 45 Tote und 1347 neue Virusfälle hinzu, so dass dort jetzt 7153 Patienten gezählt wurden.

Außerhalb der Volksrepublik China sind in rund 25 Ländern rund 150 Infektionen gezählt. In Deutschland, wo sich erstmals auch ein Kind angesteckt hat, stieg die Zahl auf sieben. Der Vater ist ein infizierter Mann aus dem Landkreis Traunstein. Wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitagabend in München mitteilte, wurde zudem bei einem Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck die Lungenkrankheit bestätigt. Er arbeitet wie die ersten fünf Infizierten in Deutschland beim Autozulieferer Webasto.

Auch in Spanien wurde der erste Fall bestätigt: Es handelt sich um einen deutschen Touristen auf der Kanareninsel La Gomera, der Kontakt zu einem Infizierten in seiner Heimat gehabt habe. Einen neuen Verdachtsfall gibt es auch aus Vorarlberg, berichten die „Vorarlberger Nachrichten“ unter Berufung auf Landeshauptmann Markus Wallner. Es handle sich dabei um eine Reiserückkehrerin aus China, die über die typischen Symptome klagte. Die junge Frau wurde vorsorglich ins LKH Hohenems eingeliefert und dort isoliert.

Offen sind außerdem noch zwei Corona-Verdachtsfälle in Salzburg. Das Paar wurde aus Sicherheitsgründen auf die Isolierstation der Salzburger Landesklinik gebracht.

191 Verdachtsfälle in den USA

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus hat die US-Regierung den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Alle US-Bürger, die sich in den vergangenen 14 Tagen in der chinesischen Provinz Hubei aufgehalten haben, müssen 14 Tage in Quarantäne, sagte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Freitag in Washington. Ausländern, die im genannten Zeitraum in China waren, werde die Einreise überhaupt verwehrt.

Davon ausgenommen seien lediglich die unmittelbaren Familienmitglieder von US-Bürgern und Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung. Diese Personen müssen sich aber einer Gesundheitskontrolle bei der Einreise unterziehen. Die US-Behörde für Seuchenkontrolle (CDC) erklärte gleichwohl, dass das vom Coronavirus ausgehende Risiko für die US-Bürger "gering" sei. Derzeit gebe es 191 Coronavirus-Verdachtsfälle in den USA.

Am Samstag folgten die neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand und die australische Fluggesellschaft Qantas anderen Airlines wie der Lufthansa-Gruppe und British Airways: Sie stoppten Direktverbindungen nach China bis Ende März.

Deutsche Rückkehrer sollen 14 Tage in Quarantäne

Um Deutsche aus der Provinzhauptstadt Wuhan herauszuholen, landete Samstagfrüh das Flugzeug der Luftwaffe nach einem mehr als zehnstündigen Flug auf dem Flughafen der Metropole. Es soll bis zu 130 Menschen ausfliegen - nach früheren Angaben rund 90 Deutsche und etwa 40 andere Staatsbürger. Die Rückkehrer sollen am Samstagmittag in Frankfurt landen und dann für etwa 14 Tage in die Südpfalz-Kaserne am Rande von Germersheim in Quarantäne gebracht werden.

Sieben Österreicher, die sich in der Krisenprovinz Hubei aufhalten, sollen mit einer französischen Maschine ausgeflogen und über Frankreich voraussichtlich am Sonntag nach Österreich zurückkehren. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dankte in der Nacht auf Samstag der französischen Regierung "für die exzellente Kooperation. Das ist gelebte europäische Zusammenarbeit!"

(APA/Reuters/dpa/AFP)