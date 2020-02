Weltcup-Abfahrt der Frauen in Rosa Khutor abgesagt

Am Olympia-Ort von 2014 konnte aufgrund der heftigen Schneefälle die Piste nicht mehr bereitgestellt werden.

Die in Rosa Khutor in Russland vorgesehene Weltcup-Abfahrt der Frauen musste abgesagt werden. Am Olympia-Ort von 2014 konnte aufgrund der heftigen Schneefälle die Piste nicht mehr bereitgestellt werden. Von Mittwoch bis Freitag waren bereits sämtliche Trainingsläufe abgesagt worden.

Letzte Option wäre ein Training Samstag früh gewesen, um dann wenig später das Rennen fahren zu können. Über das Programm vom Sonntag ist derzeit noch nichts bekannt.

