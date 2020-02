Oberärztin Sabine Hagenauer-Drektraan in der auf Infektionskrankheiten spezialisierten 4. Medizinischen Abteilung des Kaiser-Franz-Josef-Spitals.

Jeder Coronavirus-Verdachtsfall in Wien landet in der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin des Kaiser-Franz-Josef-Spitals. Internistin Sabine Hagenauer-Drektraan ist dort Leitende Oberärztin. Für sie wäre der erste bestätigte Fall in Österreich keine Überraschung. Derzeit gibt es vier Verdachtsfälle.

Das Telefon läutet, ein Rettungssanitäter ist dran. Er ruft aus einem Wiener Hotel an, in dem eine junge chinesische Flugbegleiterin grippeähnliche Symptome aufweist. Sie kommt gerade aus der ostchinesischen Stadt Wuhan, von wo aus sich das neuartige Coronavirus seit Wochen ausbreitet.