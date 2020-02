Was im Finale für und vielleicht gegen Thiem spricht

Dominic Thiem greift in seinem dritten Grand-Sland-Finale gegen Novak Djokovic nach dem ersten Titel. Form und Erfahrung lassen auf den großen Coup hoffen, oder entscheidet am Ende die Physis?

Dominic Thiem hat etwas erreicht, das seinem Kurzzeit-Coach Thomas Muster stets verwehrt geblieben ist. Der 26-Jährige bestreitet am Sonntag (9.30 Uhr, live ServusTV, Eurosport) gegen Novak Djoković das Finale der Australian Open. Muster, French-Open-Sieger 1995, scheiterte 1989 (Ivan Lendl) und 1997 (Pete Sampras) im Melbourne-Halbfinale am späteren Turniersieger. Thiem hat also bereits jetzt ein Stück rot-weiß-rote Sportgeschichte geschrieben, indem er als erster Österreicher das Endspiel eines Hartplatz-Grand-Slams erreicht hat.



Seinen Platz im Finale hat sich der Schützling des Chilenen Nicolás Massú wahrlich hart erarbeitet. Auf dem Weg musste Thiem mit Gaël Monfils (10), Rafael Nadal (1) und Alexander Zverev (7) gleich drei Top-Ten-Spieler bezwingen, hintereinander, wohlgemerkt. Djoković stand mit dem körperlich angeschlagenen Roger Federer (3) im Semifinale nur ein Top-Ten-Mann in seinen sechs bisherigen Matches gegenüber. Mit dem Duell Thiem gegen Djoković erleben die 15.000 Zuschauer in der Rod Laver Arena jedenfalls ihr Traumfinale, weil einander die zwei mit Abstand besten Spieler der vergangenen 14 Tage gegenüberstehen.



Doch wie stehen die Chancen Thiems, den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere zu gewinnen?