Palästinenserpräsident Abbas kündigt die Maßnahme bei einer Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga in Kairo an. Donald Trump hatte diese Woche einen proisraelischen Nahost-Friedensplan vorgestellt.

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat den "Abbruch aller Beziehungen" zu Israel und den USA angekündigt. Das gab Abbas am Samstag in Kairo bekannt. Dort findet eine Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga zum umstrittenen Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump statt. Trump hatte den Plan, der den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern lösen will, am Dienstag vorgestellt. Er stieß international auf ein geteiltes Echo, weil er die Palästinenser zu erheblichen Zugeständnissen zwingt.

(APA/AFP)