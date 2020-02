Kurz kommt nicht zum Opernball

Der Kanzler wird stattdessen in Brüssel das EU-Budget verhandeln. Auch Vizekanzler Werner Kogler ziert sich.

Nicht nur Lindsey Vonn, die die Einladung Richard Lugners ausgeschlagen hat, sondern auch Bundeskanzler Sebastian Kurz wird heuer dem Opernball fernbleiben. Der inoffizielle Staatsball muss ohne den Regierungschef auskomme, weil dieser offenbar andere Verpflichtungen hat, berichtet der „Kurier“.

Denn ausgerechnet am 20. Februar hat EU-Ratspräsident Charles Michel nach Brüssel eingeladen. Der Start der EU-Budgetverhandlungen steht auf dem Programm, bei denen der EU-Finanzhaushalt der kommenden Jahre besprochen wird. Paradoxerweise darf Karoline Edtstadler, ihres Zeichens Europaministerin, Brüssel fernbleiben. Als leidenschaftliche Tänzerin will sie den Opernball nicht verpassen.

Kogler ziert sich

An und für sich läge es also an Werner Kogler, den Kanzler zu vertreten. Aber auch seine Teilnahme steht auf wackligen Beinen. Dem „Kurier“ zufolge wollte er den Opernball zugunsten des Bauernbundballs in Graz ausfallen lassen, der einen Tag später stattfindet. Zwei Bälle hintereinander wären ihm zuviel, meint Kogler. Außerdem sei die Staatsspitze durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ohnehin bestens vertreten, so der Vizekanzler.

Eine fixe Zusage kam hingegen von Ulrike Lunacek, die ihr Opernball-Debüt geben wird. Als Kulturstaatssekretärin sei der Ball für sie ein Pflichttermin. Eigentlich wollte Lunacek ihre Lebensgefährtin mitnehmen, dieser sei es aber „zu stressig“, meinte Lunacek.

Ebenso angekündigt haben sich Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Außenminister Alexander Schallenberg, Finanzminister Gernot Blümel und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Innenminister Karl Nehammer wird - wie es üblich ist - den Ball bei den Polizeibeamten vor Ort, also rund um das Opernhaus, verbringen.

Gesundheitsminister Rudi Anschober wird dem Ball fernbleiben.

>>> Bericht des „Kurier"

