Haaland steht in Dortmund weiter für Torgarantie

Ex-Salzburger Erling Haaland traf beim 5:0-Kantersieg gegen Union Berlin doppelt, hält nach drei Spielen bei sieben Toren. Bayern legte Leipzig vor.

Winter-Neuzugang Erling Braut Haaland hält Dortmund weiter in seinem Bann. Nach fünf Toren in den ersten beiden Spielen stand der 19-jährige Norweger gegen Union Berlin erstmals in der Startelf – und trug sich erneut in die Schützenliste ein. Haaland schaltete bei einer Hereingabe schneller als die Abwehr und stellte auf 2:0 (18.), auch beim 5:0 stand er nach einem Konter goldrichtig (76.). Zudem holte der Ex-Salzburger den Elfmeter heraus, den BVB-Kapitän Reus verwandelte (68.). Die weiteren Treffer beim Kantersieg besorgten Sancho (13.) und Witsel (70.).

Auch Bayern München ließ in Mainz keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Nach frühen Treffern von Lewandowski (8.), Müller (14.) und Thiago (26.) agierte der Meister zwar nachlässig, mehr als Ergebniskosmetik durch St. Juste (45.) gelang den Mainzern aber nicht. Stefan Ilsanker gab sein Frankfurt-Debüt und sah in Düsseldorf den Last-Minute-Ausgleich zum 1:1.

Ergebnisse: Hertha – Schalke (Gregoritsch, Schöpf ab der 77.) 0:0, Dortmund – Union Berlin (Trimmel) 5:0, Hoffenheim (Baumgartner bis 66., Posch, Grillitsch ab 66.) – Leverkusen (Baumgartlinger bis 74.) 2:1, Düsseldorf (Suttner, Stöger bis 87.) – Frankfurt (Hinteregger, Ilsanker ab 46.) 1:1, Mainz (Oniwiso ab 72.) – Bayern (Alaba) 1:3, Augsburg – Bremen 2:1.

(red)