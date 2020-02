Leipzig patzt, Bayern führt wieder, Haaland trifft

Leipzig spielte gegen Gladbach 2:2 und ebnete Bayern den Weg an die Spitze. Erling Haaland traf bei Dortmunds 5:0-Kantersieg gegen Union Berlin doppelt.

Bayern München hat RB Leipzig an der Tabellenspitze der deutschen Bundesliga abgelöst. Der Titelverteidiger hatte am Nachmittag mit einem 3:1-Sieg in Mainz vorgelegt, im Anschluss konnte Leipzig gegen Gladbach nur in letzter Minute ein 2:2-Remis retten. Bayern ging durch Lewandowski (8.), Müller (14.) und Thiago (26.) früh in Führung, agierte dann aber viel zu nachlässig. Doch Mainz gelang nicht mehr als Ergebniskosmetik durch St. Juste (45.).

Leipzig schien gegen stark aufspielende Gladbacher auf verlorenem Posten und lag durch Treffer von Plea (24.) und Hofmann (35.) zurück. Doch die Borussia schwächte sich durch eine gelb-rote Karte gegen Plea (61. Schiedsrichter-Kritik) selbst. In Überzahl rollten die Leipziger Angriffe auf das Tor – und schlugen zweimal ein: Schick traf nach einem Patzer von Goalie Sommer (50.), Nkunku schoss kurz vor Schluss zum 2:2-Endstand ein.

Winter-Neuzugang Erling Braut Haaland hält Dortmund weiter in seinem Bann. Nach fünf Toren in den ersten beiden Spielen stand der 19-jährige Norweger gegen Union Berlin erstmals in der Startelf – und trug sich erneut in die Schützenliste ein. Haaland schaltete bei einer Hereingabe schneller als die Abwehr und stellte auf 2:0 (18.), auch beim 5:0 stand er nach einem Konter goldrichtig (76.). Zudem holte der Ex-Salzburger den Elfmeter heraus, den BVB-Kapitän Reus verwandelte (68.). Die weiteren Treffer beim Kantersieg besorgten Sancho (13.) und Witsel (70.).

Stefan Ilsanker gab sein Frankfurt-Debüt und sah in Düsseldorf den Last-Minute-Ausgleich zum 1:1.

Ergebnisse: Hertha – Schalke (Gregoritsch, Schöpf ab der 77.) 0:0, Dortmund – Union Berlin (Trimmel) 5:0, Hoffenheim (Baumgartner bis 66., Posch, Grillitsch ab 66.) – Leverkusen (Baumgartlinger bis 74.) 2:1, Düsseldorf (Suttner, Stöger bis 87.) – Frankfurt (Hinteregger, Ilsanker ab 46.) 1:1, Mainz (Oniwiso ab 72.) – Bayern (Alaba) 1:3, Augsburg – Bremen 2:1, Leipzig (Laimer, Sabitzer) - Gladbach (Lainer) 2:2.

(red)