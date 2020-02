Wie der Tod einer Basketballikone die Football-Show trübt

Drucken

Der tragische Tod Kobe Bryants rührte nicht nur Los Angeles und Superstars wie LeBron James zu Tränen. Von Manila über Mailand bis Melbourne trauert die Sportwelt. Beim Super Bowl in Miami zollen auch Footballstars der NBA-Legende Tribut.

Als am vergangenen Sonntag die Footballteams der Kansas City Chiefs und der San Francisco 49ers nach Miami flogen, um sich für das Spektakel rund um den Super Bowl eine Woche später in der Nacht auf Montag vorzubereiten, ging eine Nachricht um den Globus, die nicht nur die Sportwelt schockte. In den Bergen von Calabasas, nördlich von Los Angeles, war die Basketballikone Kobe Bryant samt seiner 13-jährigen Tochter Gianna bei einem Hubschrauberabsturz im dichten Neben abgestürzt.