Die zweite Karriere der Gaby Schwarz

(c) Clemens Fabry/Die Presse (Clemens Fabry)

Von der ORF-Journalistin zur Vize-Generalsekretärin: Über den rasanten Aufstieg der Burgenländerin. Der noch weitergehen könnte.

Politisch ist Gaby Schwarz gewissermaßen vorbelastet. Ihr Vater, Alois Schwarz, war von 1990 bis 2002 Bürgermeister von Eisenstadt. Ein schwarzer natürlich. Wenn schon nicht im gesamten Burgenland, so war die ÖVP zumindest in der Landeshauptstadt stets tonangebend. 1991 eröffnete Alois Schwarz die Fußgängerzone in Eisenstadt, die sich vom Kulturzentrum zum Schloss zieht. Ein Weg, für den man normalerweise keine zehn Minuten braucht. Doch mit ihrem Vater, der 2007 verstorben ist, habe das „Stunden gedauert“, erzählt Gaby Schwarz. Er habe sich immer Zeit für die Menschen genommen.