Hoch hinauf mit Duft und Farbe

Einjährige Kletterpflanzen sind ein Spaß, weil sie für bunte Abwechslung sorgen und hervorragenden Sichtschutz bieten. Jetzt ist die Zeit, zu planen und zu gustieren.

Zugegeben, es ist noch ein bisschen zu früh für die Aussaat der einjährigen Rank- und Schlingpflanzen, doch die Vorbereitungen können, ja sollten jetzt schon getroffen werden. Zum Beispiel dürfen lustvoll Überlegungen angestellt werden, wo im Sommer Kletterpflanzen emporranken und Sichtschutz oder Schatten bieten sollen. Die Auswahl ist groß, und das Beste an den einjährigen Kletterern ist: Man kann jedes Jahr neue aufregende Arten ausprobieren. Die Kletterer müssen nicht aufgebunden werden, und sie gedeihen in den unterschiedlichsten Blattformen und Blütenfarben, wo es genug direktes Sonnenlicht und eine Kletterhilfe gibt. Die Himmelsstürmer nehmen dabei zuunterst erfreulich wenig Platz ein, sie erweitern Garten und Balkon vielmehr in die Vertikale.