Bezüglich der vor 75 Jahren zu Ende gehenden Nazi-Ära ist die für Christen bedrückendste Frage nicht jene nach dem Schweigen von Papst und Bischöfen.

In diesen Tagen häufen sich die Märtyrergedenken, weil die Nationalsozialisten noch schnell vor ihrer Niederlage die Rechnung mit vielen ihrer Gegner begleichen wollten. Heute vor 75 Jahren etwa haben die Nazis Alfred Delp umgebracht. Der 37-jährige Jesuit hatte im Kreisauer Kreis mitgewirkt, der über einen moralischen Neubeginn nachgedacht hatte. Berühmt geworden ist sein Wort: „Es sollen einmal andere besser und glücklicher leben dürfen, weil wir gestorben sind.“

Bei Insidern hat auch ein anderes Wort Delps aus dem Jahr 1941 einige Bekanntheit: „Deutschland ist Missionsland geworden.“ Er war einer der Allerersten, der hinter der Fassade wohlgeordneter katholischer und evangelischer Institutionen eine große gottfreie Ödnis wahrgenommen hat. Tatsächlich ist die für Christen wirklich bedrückende Frage ja nicht die, ob Papst und Bischöfe viel mehr gegen die Nazis hätten tun müssen. Sondern warum sich eine so beispiellose mörderische Barbarei in einem Land ausbreiten konnte, dessen Bevölkerung zu 95 Prozent den beiden großen christlichen Kirchen angehört hat.

In Pater Delps Analyse spielt die Verbürgerlichung von Glaube und Kirche eine große Rolle. Dass also die Leidenschaft für Gott einem Kompromiss gewichen ist, der den Glauben an die Behaglichkeiten und Ansprüche einer gutbürgerlichen Existenz anpasst und damit entkräftet. Eine solche Christenheit, die „ihre Devotionalien putzt“, hatte – durch das Vorübergehen an den Menschen in Not und durch ihre Sorge um Besitzstandswahrung – der NS-Revolution nichts entgegenzusetzen.

Wer möchte, kann Parallelen ziehen zur Gegenwart, die ihre eigenen Versuchungen hat, den Glauben und das kirchliche Leben kompatibel zu machen mit der heutigen, freilich ungleich friedlicheren bürgerlich-biederen Lebensweise und ihrer ganzen, in ihrer Ichbezogenheit doch wieder farblosen Buntheit. Lohnend ist in der Beschäftigung mit Delps Analyse jedenfalls die Erkenntnis, wie wenig Kirchenmitgliedschaftszahlen darüber aussagen, wie authentisch christlich eine Zivilisation ist.

Dass ein authentisches Christentum höchstens Salz der Erde ist und nicht ihr ganzer Teig, ist vielleicht eine durchgehende Erfahrung der Geschichte, die in Delps Zeit nur besonders deutlich war. Und Salz der Erde waren auch im Dritten Reich die Christen. Allein im KZ Dachau gab es eine eigene Baracke nur für mehrere Hundert Priester und Pastoren. Und darüber hinaus gab es noch Tausende mehr, die als Christen widerstanden haben, damit „einmal andere besser und glücklicher leben dürfen“.



Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2020)