Haaland steht in Dortmund weiter für Torgarantie, auch Bayern siegt

Dortmund/München. Winter-Neuzugang Erling Braut Haaland hält Dortmund weiter in seinem Bann. Nach fünf Toren in den ersten beiden Spielen stand der 19-jährige Norweger gegen Union Berlin erstmals in der Startelf – und trug sich erneut in die Schützenliste ein. Haaland schaltete bei einer Hereingabe schneller als die Abwehr und stellte auf 2:0 (18.), auch beim 5:0 stand er nach einem Konter goldrichtig (76.). Zudem holte der Ex-Salzburger den Elfmeter heraus, den BVB-Kapitän Reus verwandelte (68.). Die weiteren Treffer beim Kantersieg besorgten Sancho (13.) und Witsel (70.).

Auch Bayern München ließ in Mainz keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Nach frühen Treffern von Lewandowski (8.), Müller (14.) und Thiago (26.) agierte der Meister zwar nachlässig, mehr als Ergebniskosmetik durch St. Juste (45.) gelang den Mainzern aber nicht. Stefan Ilsanker gab sein Frankfurt-Debüt und sah in Düsseldorf den Last-minute-Ausgleich zum 1:1.



Neureiche Hertha. Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann hat nach dem 0:0 gegen Schalke die hohen Transferausgaben in der Winterpause verteidigt. „Das ist alles vernünftig und durchgeplant“, sagte der 55-Jährige. Die Berliner haben für die vier Neuzugänge Krzysztof Piatek, Santiago Ascacíbar, Matheus Cunha und Lucas Tousart, der endgültig erst in der kommenden Saison kommen wird, insgesamt mehr als 75 Millionen Euro ausgegeben. Kein Bundesligist war in dieser Wechselperiode spendabler. „Wir schauen bei jungen Spielern, wo können sie in zwei, drei, vier, fünf Jahren stehen“, sagte Klinsmann. Die generelle Entwicklung auf dem Spielermarkt beurteilte der frühere DFB-Teamchef kritisch: „Natürlich sind die Preise völlig überzogen heutzutage, egal, wo man sich bewegt.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2020)