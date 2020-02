Dreßen setzt Heimserie in Abfahrtsklassikern fort

Thomas Dreßen siegte in Garmisch, Kriechmayr wurde Vierter.

Garmisch. Die Abfahrtsklassiker der Herren bleiben in diesem Skiwinter in der Hand der Lokalmatadore: Thomas Dreßen fuhr am Samstag in Garmisch-Partenkirchen zum Sieg. Der 26-Jährige legte mit Startnummer 1 auf verkürzter Strecke eine Bestzeit vor, an der sich die Konkurrenz die Zähne ausbiss, und sorgte damit für den ersten deutschen Sieg auf der Kandahar seit Markus Wasmeier 1992. „Brutal, dass das schon so lange her ist“, sagte Dreßen, der die Heimserie fortsetzte. Der mittlerweile mit einem Kreuzbandriss fehlende Dominik Paris hatte beide Abfahrten in Bormio gewonnen, Beat Feuz in Wengen. Zuletzt in Kitzbühel siegte Mayer, der in Garmisch wegen eines grippalen Infekts fehlte. „Es scheint, dass uns die Heimrennen ganz gut liegen würden. Daheim gewinnen immer schön“, meinte der Deutsche.

Für Dreßen war es das zweite Highlight in seiner Comeback-Saison nach dem Kreuzbandriss. Gleich im ersten Rennen, der Abfahrt in Lake Louise, hatte er sich mit dem Sieg eindrucksvoll zurückgemeldet. In der Folge waren er selbst und sein Trainerteam bemüht, die Erwartungshaltung nicht ausufern zu lassen – und sie taten gut daran. Zwar fuhr Dreßen in Gröden und Wengen noch zweimal auf das Podest, ausgerechnet in Kitzbühel – dem Ort seines ersten Weltcupsieges 2018 – aber lief es für ihn mit Platz 26 gar nicht nach Wunsch, stand er im Schatten von Neo-DSV-Kollegen Romed Baumann. Dreßen setzte in den vergangenen Tagen deshalb nicht nur regenerative Maßnahmen, schließlich ist Garmisch die dritte schwere Abfahrt in drei Wochen, sondern auch mentale. „Ich habe versucht, zur Ruhe zu kommen, um frisch im Kopf in Garmisch anzutreten.“

Kriechmayr lag bis zur letzten Zwischenzeit voran, verspielte aber in der Zielpassage den Sieg. „Das habe ich mir da eigentlich runder vorgenommen. Ärgerlich, aber es war eine gute Fahrt“, resümierte er.

Das letzte Weltcuprennen seiner Karriere bestritt der Südtiroler Peter Fill, der 2015/16 und 2016/17 den Abfahrts- sowie 2017/18 den Kombinations-Weltcup gewonnen hatte und im Ziel von seinen Kollegen gebührend verabschiedet wurde. „Es ist mir sehr schwergefallen. Als ich ins Starthaus gegangen bin, sind mir die Tränen gekommen“, gestand der 37-Jährige. „Aber ich denke, ich werde es auch danach ganz fein haben.“

Heute (10.30/13.30 Uhr, live ORF1) folgt in Garmisch der Riesentorlauf.



Absage in Sotschi. In Sotschi zwangen Schneefälle die Damen zur Untätigkeit. Wie im Vorjahr wurde die Abfahrt abgesagt, was nicht alle guthießen. „Schon am Limit die Entscheidung. Von meiner Position aus wär es gegangen“, meinte ÖSV-Rennsportleiter Christian Mitter. Gewinnerin war die abwesende Mikaela Shiffrin. Heute (9 Uhr, ORF1) ist der Super-G geplant.

