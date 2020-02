Attacken aus Gaza und Gegenangriffe Israels: Lage spitzt sich zu

Die israelische Luftwaffe griff in der Nacht erneut Hamas-Ziele im Gazastreifen an.

Jerusalem. Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen heizt sich weiter auf. Nach weiteren Angriffen mit Geschossen und Sprengstoff-Ballons aus dem Palästinensergebiet beschossen israelische Kampfjets erneut mehrere Ziele im Norden des Küstenstreifens, wie das Militär in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Am Tag zuvor hatte die palästinensische Führung angekündigt, jegliche Beziehungen mit den USA und Israel abzubrechen.

Flugzeuge und Helikopter der israelischen Luftwaffe bombardierten nach Armeeangaben unter anderem eine unterirdische Anlage der Hamas im Norden des Palästinensergebiets. Bei den Angriffen habe es keine Toten gegeben, erklärte die Hamas.

Die Hamas hatte zuvor erneut vom Gazastreifen aus Geschoße auf israelisches Gebiet abgefeuert. Bei einem Raketenangriff am Samstagabend musste sich der israelische Oppositionsführer Benny Gantz zusammen mit Mitarbeitern vorübergehend in Sicherheit bringen. Gantz ist der wichtigste Herausforderer von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei der bevorstehenden Parlamentswahl in Israel.

Die Armee kündigte zudem an, als Vergeltung für die wiederholten Angriffe radikaler Palästinenser die Zementlieferungen für den Küstenstreifen zu blockieren. Überdies seien 500 Genehmigungen für Grenzübertritte nach Israel ausgesetzt worden. Die Genehmigungen waren für palästinensische Händler ausgestellt worden.

Trumps Plan als Auslöser

Die Attacken aus dem Gazastreifen und Israels Gegenangriffe dauern bereits seit Tagen an. Ausgelöst wurden die Kämpfe durch die Vorstellung des Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump am Dienstag. Nach Darstellung des US-Präsidenten soll der Plan eine "realistische Zwei-Staaten-Lösung" ermöglichen. Jerusalem soll demnach "ungeteilte Hauptstadt" Israels werden. Die Palästinenser sollen dem Plan zufolge die Möglichkeit erhalten, einen eigenen Staat zu gründen, dessen Hauptstadt im Ost-Jerusalemer Vorort Abu Dis läge. Die jüdischen Siedlungen im Westjordanland sollen dem Plan zufolge Israel zugeschlagen werden, ebenso wie das Jordantal.

Die Palästinenserführung hatte den Plan umgehend abgelehnt. Die Hamas kündigte an, sich "in allen Formen" gegen den Plan "zur Wehr zu setzen".

(APA/dpa)