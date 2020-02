Der Coup der Quarterbacks

Der Super Bowl LIV ist das Duell zwischen Patrick Mahomes und Jimmy Garoppolo, eines das ungleicher nicht sein könnte.

Miami. Natürlich, auch in diesem Endspiel der National Football League gibt es an der Vergangenheit kein Umhinkommen. Ehe sich heute die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers in Miami gegenüberstehen und den Sieger des Super Bowl LIV (0.30 Uhr nachts, live Puls4, Dazn) küren, blickt Amerika beinahe 40 Jahre zurück. Geht es um die 49ers, muss die Epoche mit Joe Montana, Jerry Rice und dem in Mondsee geborenen Ray Wersching beleuchtet sein. Vor allem die Ikone Montana wird das heutige Spiel der Superlative mit Spannung verfolgen. Er gewann mit San Francisco 1982, 1985, 1989 und 1990 den Titel. 1993 und 1994 spielte er für die Chiefs – das Glück ist immer nur einen Wurf entfernt.