Beim Sieg von Alexis Pinturault im Riesentorlauf in Garmisch landete Manuel Feller als bester Österreicher auf Platz 28. Wirklich überraschend kommt der „sehr, sehr schwarze Tag“ für den ÖSV nicht.

Garmisch/Wien. Die Hoffnung, sie war nach den jüngsten Technikbewerben zart gewachsen, aber sie währte nur kurz. Der Riesentorlauf in Garmisch-Partenkirchen hat die ÖSV-Herren wieder auf den harten Boden der Realität geholt. Mit Manuel Feller schaffte es am Sonntag nur ein einziger der acht angetretenen Österreicher ins Klassement, sein Rückfall vom 16. auf den 28. Platz bedeutete für Österreich in der Ski-Kerndisziplin das schlechteste Resultat der Weltcupgeschichte.

Von einem „sehr, sehr schwarzen Tag für den RTL-Sport in Österreich“, sprach Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher. „Das ist viel zu wenig, was wir bieten.“ Erklärungen für das Debakel konnte er so kurz nach dem Rennen keine geben, äußerte aber eine Vermutung. „Die Burschen machen sich selber zu viel Druck“, sagte er mit Blick auf Marco Schwarz (als 33. Finale verpasst) und Roland Leitinger (Ausfall), die jeweils mit sechsten Plätzen für die bisherigen RTL-Highlights in diesem Winter gesorgt hatten. „Die schießen sich selbst ab. Und wir haben die Dichte zur Zeit nicht, dann kommen solche Ergebnisse zusammen“, so Puelacher.

Die Vorzeichen

Wirklich überraschen darf dieser Tiefschlag die ÖSV-Führung aber nicht. Mit Schwarz stand in Garmisch ein einziger Weltcupsieger am Start – und der Riesentorlauf ist nicht seine Kerndisziplin, zumindest noch nicht. Feller fährt der öffentlichen Wahrnehmung in tatsächlichen Erfolgen weiter hinterher, für den Tiroler ist es nach dem Bandscheibenvorfall im Dezember nicht leichter geworden. „Dass ich vorne mitfahre, damit war nicht zu rechnen oder zu erwarten“, sagte der 27-Jährige am Sonntag. Seine Leistung empfand er in Anbetracht von nur zwei RTL-Trainingstagen „akzeptabel“. „Es tut mir leid für die Leute, aber ich habe mich auf meine Sache konzentriert.“

Athleten wie Leitinger (28 Jahre/49 Weltcupstarts), Stefan Brennsteiner (28/32), Johannes Strolz (27/47) oder Magnus Walch (27/17) vermochten sich noch im Schatten eines Marcel Hirscher nicht langfristig auf höchster Bühne zu etablieren, warum sollte es ausgerechnet nun bei deutlich größerem Druck gelingen? Von Debütant Thomas Dorner (21) oder dem jüngst im Europacup siegreichen Patrick Feurstein (23, siebenter Einsatz) sind keine Wunderdinge zu erwarten. Sie gilt es nachhaltig an das Niveau heranzuführen.

Im Nationencup zog die Schweiz mit dem zweitplatzierten Loic Meillard und zwei weiteren Läufern in den Top 15 weiter davon. Im Gesamtweltcup holte Alexis Pinturault mit dem Sieg auf Henrik Kristoffersen (7.) auf.

