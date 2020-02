Manuel Feller als 28. bedeutete das schlechteste RTL-Ergebnis der Weltcupgeschichte. Der Sieg ging an den Franzosen Alexis Pinturault.

Der zarte Hoffnungsschimmer der ÖSV-Techniker hat in Garmisch-Partenkirchen einen herben Rückschlag erlitten: Mit Manuel Feller schaffte es nur ein einziger Österreicher ins Finale, am Ende klassierte sich der Tiroler auf dem enttäuschenden 28. Platz. Österreichs Mannschaft musste somit das schlechteste Riesentorlauf-Ergebnis seit Einführung der Dreißigerregel hinnehmen. Für Marco Schwarz (33.), Roland Leitinger (out) und fünf weitere ÖSV-Athleten war bereits nach dem ersten Lauf Schluss gewesen.

„Das war viel zu wenig, was wir bieten. Es ist schwer sofort nach dem Rennen Erklärungen zu finden“, sagte Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher und sprach von einem „schwarzen Tag für den RTL-Sport in Österreich“. Eine Vermutung für das Wellental der Ergebnisse: „Die Burschen machen sich selber zu viel Druck. Wir haben die Dichte zur Zeit nicht, dann kommen solche Ergebnisse zusammen."

Der Franzose Alexis Pinturault gewann vor dem Halbzeitführenden Loic Meillard aus der Schweiz, der sich im zweiten Durchgang einen schweren Fehler leistete. Das Podest komplettierte der Norweger Leif Kristian Nestvolg-Haugen.

(red)