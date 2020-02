Es lebe der Sport

Bei den vielen Sportereignissen vom Wochenende fällt es gar nicht so leicht, den Überblick zu bewahren.

Aber schade, dass Dominic Thiem den Super Bowl nicht für Österreich gewinnen konnte. Sonst hätte das Finalspiel nächstes Jahr in der Wiener Stadthalle stattgefunden. Durch den dort traditionellen Bandenzauber bekäme der Hallenfootball auch einen besonderen Reiz.



Momentan ist in der Stadthalle aber „Holiday on Ice“ zu Gast. Eis – die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern – gab es früher auf den Seen. Am vergangenen Wochenende stand man aber eher vor dem Problem, wo man einen offenen Eissalon findet. Dabei hat es doch Tradition, nach dem Zeugnistag Eis essen zu gehen.



Im Osten Österreichs starteten schließlich die Energieferien. Ausgerufen wurden sie von Energieministerin Leonore Gewessler und Bildungsminister Heinz Faßmann. Für Faßmann selbst fiel das Semesterzeugnis leider nicht so erfreulich aus. Vor Jänner war er diesmal gar nicht in der Schule, und dann weigert er sich auch noch beharrlich, seinen Namen in die neue Rechtschreibung zu übertragen. Gewessler sucht indes nach einer Lösung für das warme Klima im Februar. So sollen die Australian Open im nächsten Februar in Austria stattfinden. Nur Novak Djoković verraten wir das nicht, den schicken wir stattdessen zum Super Bowl. (aich)

