Dominic Thiem und das mentale Nachspiel

Die dritte Finalniederlage bei einem Grand Slam darf bloß nicht zur mentalen Last werden. Dominic Thiem gehört die Zukunft – und sie rückt immer näher.

Am Ende, nach zwei langen Turnierwochen und 3:59 Stunden intensiver Spielzeit im Finale, hieß der Sieger der Australian Open also wieder einmal Novak Djoković. Der Serbe stemmte nach dem 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 gegen Dominic Thiem zum achten Mal die Siegertrophäe. Wenn der Mann aus Belgrad in Melbourne das Endspiel erreicht hat, war das noch nie anders. Djoković ist damit ab Montag wieder die Nummer eins der Weltrangliste, löst Rafael Nadal ab und rückt Roger Federer (20) mit seinem 17. Grand-Slam-Titel noch näher.



Dominic Thiem hingegen muss weiter auf seinen ersten warten, dabei kam er dem Premierenerfolg im nunmehr dritten Anlauf schon sehr viel näher. Nach den verlorenen French-Open-Endspielen gegen Rafael Nadal 2018 (4:6, 3:6, 2:6) und 2019 (3:6, 7:5, 1:6, 1:6) hatte der Niederösterreicher diesmal bereits mit 2:1-Sätzen geführt, zum großen Coup gegen den erfolgreichsten Spieler der Turniergeschichte sollte es letztlich dennoch nicht reichen – bloß, warum?