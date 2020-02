Kann man eine China-Reise jetzt gratis stornieren?

Coronavirus. Welche Regeln für Verbraucher gelten.

Wien. Kann man eine Pauschalreise nach China jetzt wegen des Coronavirus kostenfrei stornieren? Für Verbraucher sei das möglich, „wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen“, informiert der VKI. Dazu zählen beispielsweise Kriegsereignisse, Naturkatastrophen und eben auch der Ausbruch einer schweren Krankheit. Verbraucher bekommen dann ihr Geld zurück, haben aber keinen Anspruch auf eine zusätzliche Entschädigung (z. B. für entgangene Urlaubsfreude).

Bei einer Pauschalreise, die direkt in die betroffenen Gebiete – insbesondere die Umgebung von Wuhan – führen soll, liegen außergewöhnliche Umstände vor, die zu einem kostenlosen Rücktritt berechtigen, dasselbe dürfte für die ebenfalls von den Behörden isolierte Metropole Huanggang gelten. Bei Pauschalreisen in andere Gebiete von China, die sehr weit von der hauptsächlich betroffenen Region entfernt sind, könne aber derzeit nicht gesichert von einem Rücktrittsrecht ausgegangen werden, so der VKI – auch wenn gute Gründe dafür sprechen. Eine klare Reisewarnung des Außenministeriums würde jedenfalls als Rücktrittsgrund gelten. Am besten nimmt man umgehend mit dem Veranstalter Kontakt auf, raten die Konsumentenschützer.

Für Individualreisende bieten einige Fluglinien bereits ebenfalls ein kostenfreies Storno von China-Flügen an – etwa für AUA-Passagiere mit einem spätestens am 23. Jänner 2020 ausgestellten Ticket. Sie können einmalig kostenfrei die Reise stornieren oder auf einen späteren Termin bis 30. September umbuchen. Das Gleiche gilt laut VKI für Lufthansa, Swiss und Brussels Airlines. (cka)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2020)