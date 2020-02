Kann man eine China-Reise jetzt gratis stornieren?

Welche Regeln für Verbraucher gelten.

Wien. Kann man eine Pauschalreise nach China jetzt wegen des Coronavirus kostenfrei stornieren? Für Verbraucher sei das möglich, „wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen“, informiert der VKI. Dazu zählen beispielsweise Kriegsereignisse, Naturkatastrophen und eben auch der Ausbruch einer schweren Krankheit. Verbraucher bekommen dann ihr Geld zurück, haben aber keinen Anspruch auf eine zusätzliche Entschädigung (z. B. für entgangene Urlaubsfreude).