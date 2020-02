„Im Jahre Schnee“ ist längst mehr als eine Redewendung

Seit Olims Zeiten verwenden wir verschiedene Formulierungen dafür, dass etwas lang her ist.

Man kann natürlich einfach sagen, dass etwas schon sehr lang her ist. Doch es wäre nicht Sprache, wenn es nicht viele viel spannendere Varianten davon gäbe. Wäre Ihnen etwa Anno Mundi etwas widerfahren, wären Sie sehr alt, wird doch damit im Lateinischen der Zeitpunkt der Erschaffung der Welt (gemäß der biblischen Zählung) bezeichnet. Aber auch, wenn Sie sich noch an Anno Domini (AD) erinnern können, müssen Sie schon weit über das gesetzliche Pensionsalter hinweg sein. AD steht nämlich für das Jahr des Herrn, konkret den Zeitpunkt der Geburt Christi. Doch hat das Anno sich im Volksmund auch dafür eingebürgert, unbestimmt lang zurückliegende Zeiten zu beschwören. Anno dazumal, zum Beispiel, oder auch Anno dunnemals – wenn das auch längt veraltet ist. Seit Ewigkeiten nicht mehr in Verwendung ist die Verballhornung Anno Tobak. Die wird auch so interpretiert, dass damit die Zeit gemeint ist, in der man statt Tabak noch Tobak sagte. Wobei, in jüngerer Zeit könnte man sie auch wieder für die Zeit vor dem absoluten Rauchverbot in der Gastronomie einsetzen.

Anno Salutis (AS), das Jahr der Erlösung, wurde einst synonym zu Anno Domini verwendet. Und gut möglich, dass sich daraus auch Anno Schnee entwickelt hat. In Zeiten des Klimawandels und mit Blick auf apere Hänge gewinnt im Jahre Schnee allerdings auch schon eine Bedeutung, die über die reine Redewendung hinausgeht. Wer besonders sophisticated seinen Lateinunterricht hinaushängen möchte, greift wiederum auf den guten alten Olim zurück. Der ist halt keine echte Person, sondern wurde als Personifizierung des lateinischen Begriffs olim gebildet – der steht für einst. Seit Olims Zeiten ist also quasi auf einem Level mit dem Jahre Schnee, Anno dazumals & Co. Und unter uns, das ist schon seit Menschengedenken so.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2020)