Ringen um die „Hackler“

Pensionen. Türkis-Grün ist kein Fan des rot-blauen Wahlzuckerls. Eine Lösung lässt aber auf sich warten.

Wien. Die Ausweitung der kurz vor der Nationalratswahl beschlossenen Hacklerregelung halte er nicht für sinnvoll. Das erklärte der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Martin Kocher, am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Und damit ist er nicht allein.

Doch wie die türkis-grüne Regierung mit dem rot-blauen Wahlzuckerl vom vergangenen Herbst genau umgehen wird, ist unklar. Die Novelle sieht vor, dass man nach 45 Arbeitsjahren bereits im Alter von 62 Jahren abschlagsfrei in Pension gehen kann. Kritiker verweisen darauf, dass die Hacklerregelung entgegen des Namens auch Personen zugute kommt, die nie körperlich hart gearbeitet haben.

Die Grünen scheint aber vor allem etwas anderes zu stören. Nämlich, dass die Regelung nur Männern nütze, wie Vizekanzler Werner Kogler monierte (Frauen dürfen ohnedies bereits mit 60 Jahren in Pension gehen). Sozialminister Rudolf Anschober wollte sich bei dem Thema nicht festlegen, verwies aber darauf, dass ein Ende der Hacklerregelung nicht im Regierungsprogramm stehe.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte, dass die Regel unfair sei und so nicht bleiben werde. Doch eine Lösung drängt, denn die neue Hacklerregelung ist bereits seit Jahresbeginn in Kraft. Nicht davon profitieren übrigens jene, die zwischenzeitlich seit dem Ende der alten Hacklerregelung 2014 in Pension gegangen sind.

Während die Neos gegen die Hacklerregelung sind, verteidigen SPÖ und FPÖ sie. Und auch DAÖ, die Partei rund um Vertraute von Heinz-Christian Strache, will nun mit dem Thema reüssieren und für abschlagsfreie Pensionen kämpfen. Im Herbst sind in Wien Wahlen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2020)