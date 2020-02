Wo Sparer Geld im Ausland anlegen

Goldman-Start-up kooperiert mit deutscher Sparkasse.

Berlin. Das Berliner Fintech Raisin, bei dem im vergangenen Jahr Goldman Sachs eingestiegen ist, hat erstmals auch eine deutsche Sparkasse als Partner gewonnen. Die Sparkasse Vorpommern kooperiert künftig mit dem Anbieter von Zins-Produkten, der in Deutschland unter der Marke Weltsparen bekannt ist. Die Kunden des Instituts können damit in grenzüberschreitendes Tagesgeld und Festgeld investieren, das zum Teil höher verzinst ist als die Angebote deutscher Banken. Goldman Sachs hatte im Vorjahr 25 Mio. Euro in Raisin investiert und dafür Anteile im geringen einstelligen Prozentbereich erhalten. Einige deutsche Institute hatten zuletzt damit begonnen, von ihren Privatkunden Negativzinsen zu verlangen. (Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2020)