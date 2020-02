Norma Hunt, die „First Lady des Footballs“

US-Sport. Amerika feiert den neuen NFL-Champion, im Hintergrund zieht Norma Hunt, 81, bereits die Fäden für die Zukunft. Sie war als einzige Frau bei allen 54 Super-Bowl-Auflagen dabei, ihr Herz schlägt für die Kansas City Chiefs.

Miami. Immer dann, wenn Norma Hunt über den Super Bowl sprechen muss, wird die Milliardärswitwe aus Kansas nostalgisch. Ihr Mann, Lamar Hunt, war dick im Ölgeschäft und absolut sportverrückt. In vielen US-Ligen und Sparten war die Familie aktiv, die tiefsten Spuren hat sie jedoch im Football hinterlassen. Wenn es um den 2006 verstorbenen Gatten und ihre Chiefs geht, kann die 81-Jährige immer lachen. Er erfand schließlich im Juli 1966 den Namen „Super Bowl“. Und sie? Norma Hunt ist die einzige Frau, die bei allen 54 Endspielen dabei war.

Hunt gilt als die „First Lady des Footballs“, und ihre Geschichte ist bewegender als die eines Finales.

Es begann alles in einem Spielwarengeschäft in Dallas. Sie kaufte Geschenke für ihre Kinder, auf einer Anzeige stand „Super Balls“. Ihr Mann, Gründer der American Football League (AFL) und auch der Major League Soccer (MLS), war mit dem Titel des Endspiels unzufrieden. „Er hasste den Namen AFL-NFL-Weltmeisterschaft“, den die beiden Ligen – Hunt betrieb die AFL nach Ausbootung durch die NFL als Konkurrenz mit acht Teams – als Kompromiss gewählt hatten. „Nennen wir es doch besser Super Bowl“, raunte er in dem Geschäft und hob damit die größte Cashcow des US-Sports aus der Taufe.

Dass bei der Premiere 1967 die Hälfte der 90.000 Plätze (Tickets ab sechs Dollar) im Coliseum von Los Angeles leer geblieben ist, hat Norma Hunt weitaus schneller verdaut als ihr Öl-Tycoon. Dass ihre Chiefs den Green Bay Packers 10:35 unterlagen, war ohnehin weitaus schmerzhafter.

50 Jahren des Wartens

2020 ist Hunt mit ihren Chiefs wieder in das Finale eingezogen. Der Klub ist sozusagen lebendige Familiengeschichte, ihr Sohn ist CEO, und Amerikas größtes Sportevent mit vier Enkelkindern zu erleben bedeutet für Norma Hunt „mehr als nur eine Welt. Ich kann nicht erraten, an wie vielen Spielen ich teilgenommen habe. Aber Super Bowls weiß ich alle: 54!“ 40 sah sie zusammen mit ihrem Mann, beide waren 1970 dabei, als die Chiefs den Titel eroberten. Ein unvergesslicher Augenblick, 50 Jahre her und mit dem heutigen Tag auch schon wieder Geschichte. „Lamar liebte es, allen zu erzählen, dass ich die einzige Frau sei, die alle Endspiele gesehen habe. Er betrieb großen Aufwand, um sicherzugehen, dass das auch wirklich stimmte.“

Sie betrachte ihr Leben und die Liebe zum Football als Privileg. Dass sich das Spiel, die Liga und der Super Bowl im Lauf der Jahrzehnte gewandelt haben, nimmt sie nickend zur Kenntnis. Es ist ein Milliardengeschäft geworden, das habe ihr Mann visionär vorhergesehen. Was 1967 mit 65 Millionen TV-Zuschauern begonnen hat, ist heute ein globaler Akt mit einer halben Milliarde Menschen, die Show, Spiel und Business (zig Milliarden Euro Umsatz) bewundern.

Was früher nur mit „Star Spangled Banner“ oder Marching Bands und den Würfen von Quarterbacks gelingen musste, ist heute eine Show, bei der Weltstars wie Jennifer Lopez oder Shakira auftreten. Hunt gefiel Diana Ross bei Super Bowl XXX am besten, sie verehrte Dan Marino und genoss jeden Wurf der Legende Joe Montana, der bei den Chiefs 1995 auch seine Karriere ausklingen ließ. Und ihr größter Sieg? Norma Hunt: „Ganz einfach. Noch einmal dabei gewesen zu sein, wenn mein Team im Super Bowl spielt.“ (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2020)