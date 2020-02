Kirchenparlament „quasi protestantisch“

Schon zum Start des „Synodalen Wegs“ der katholischen Kirche wurden tiefer Frust und heftige Meinungsverschiedenheiten deutlich. Kölns konservativer Kardinal Woelki schmähte die Versammlung in Frankfurt.

Frankfurt/München. Die Bewertungen könnten unterschiedlicher nicht sein: Als ein „im ersten Anlauf gelungenes Experiment“, beschrieb der Münchner Kardinal, Reinhard Marx, am Wochenende die dreitägige Auftaktversammlung des „Synodalen Wegs“ in der katholischen Kirche. Hingegen hält sein Kölner Kollege, Rainer Maria Woelki, die Frankfurter Tagung für gar nicht mehr katholisch. Es seien alle seine Befürchtungen eingetreten, sagte Woelki dem Kölner Medienportal domradio.de. Man habe in Frankfurt ein „quasi protestantisches Kirchenparlament eingerichtet“; das sei „äußerst bedenklich“.

Welche Folgen für sich selbst die katholische Kirche aus der großen Missbrauchsstudie von 2018 und aus ihrer Vertrauenskrise ziehen soll, steht als Hauptfrage über dem „Synodalen Weg“, der nun vorerst auf zwei Jahre angelegt ist.

Unter den 230 von der Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken handverlesenen Delegierten wurde in Frankfurt auch tief sitzende Enttäuschung über die eigene Organisation sichtbar. Ein Priester klagte: „Bei der Ausbildung werden wir hofiert, anschließend verheizt.“ Eine Ordensfrau sprach von „großem Angstpotenzial“ in der Kirche – etwa davor, wegen abweichender Meinung entlassen zu werden.

„Missbrauch vor unserer Tür“

Oder: „Unter den Missbrauchsopfern sind auch Ordensfrauen. Ich kenne mehrere erschütternde Fälle, nicht nur in der Dritten Welt, sondern vor unserer Haustür.“ Eine „massive strukturelle Sünde“ hielt die Jugenddelegierte Mara Klein der Kirche in der Missbrauchsaffäre vor und warnte die Bischöfe davor, sich als „Verein von Tätern“ allein dadurch retten zu wollen, dass sie Opfer zu Wort kommen ließen.

In der ersten Generaldebatte, die mit einer für alle Beteiligten offenbar so nicht erwarteten Wucht geführt wurde, ging es auch gleich um eines der Reformthemen beim „Synodalen Weg“: die Stellung der Frauen in der Kirche. In Frankfurt setzte die Versammlung durch, dass für endgültige Beschlüsse nicht nur eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe erforderlich ist, sondern auf Antrag auch eine eigene Zweidrittelmehrheit der weiblichen Delegierten.

Die konservativen Kräfte wiederum, die sich um den Kardinal Woelki gruppieren, scheiterten mit ihrem Versuch, in den Arbeitsgruppen eine Sperrminorität einzuführen, damit keine Beschlüsse „im Widerspruch zur Lehre der Kirche“ gefasst werden könnten. Dieser von fünf Bischöfen vorgelegte Antrag wurde im Plenum mit 80 zu 20 Prozent abgelehnt.

Woelki pocht auf Hierarchie

In seiner Schlussbilanz drehte Kardinal Woelki ein weiteres Thema um: Dort soll es ja auch um klerikale Macht und deren Missbrauch gehen. Gegen heftigen Widerspruch aus der Tagungsleitung und von Kardinal Marx kritisierte Woelki nun, in Frankfurt sei „Macht ausgeübt worden, indem nicht alle Rederecht erhalten haben, die sich gemeldet haben“.

Generell störte sich der Anführer der Konservativen auch an einer für Versammlungen der katholischen Kirche revolutionären Neuerung: Im früheren Frankfurter Dominikaner-Kloster, das heute der evangelischen Kirche gehört, sitzen Bischöfe und Laien bunt durcheinander, lediglich alphabetisch nach Namen sortiert. Woelki sieht das als Verrat an der „hierarchischen Verfasstheit“ der katholischen Kirche. Dadurch, dass zum Gottesdienst im Frankfurter Dom Bischöfe und Laien gemeinsam eingezogen seien, „wurde zum Ausdruck gebracht, dass da jeder gleich ist. Und das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was katholische Kirche ist und meint.“

