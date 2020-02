Protest gegen Bürgermeister: „Dieb, tritt ab!“

Der Unmut der Bürger gegen Zagrebs Dauerbürgermeister Milan Bandić schwillt an.

Belgrad/Zagreb. Von ihrem geschäftstüchtigen Dauerbürgermeister Milan Bandić haben immer mehr Bewohner der kroatischen Hauptstadt Zagreb längst genug: „Dieb, tritt ab!“, „Korrupter Müll – du bist schuldig!“ skandierten am Wochenende erneut tausende empörte Hauptstadtbewohner, die gegen Kroatiens Plage der Vetternwirtschaft – und ihr schillerndes Stadtoberhaupt demonstrierten: „Ab ins Gefängnis: Es ist genug!“

Ob zunächst als Sozialdemokrat oder zuletzt als rechtspopulistischer Mehrheitsbeschaffer der konservativen HDZ: Fast zwei Jahrzehnte teilt der schon sechs Mal zum Bürgermeister gewählte Bandić in Zagreb die Karten aus. Der in seiner langen Karriere bereits zwei Mal in Untersuchungshaft einsitzende Dauerbrenner hat Skandale, Anklagen und Gerichtsverfahren stets auffällig unbeschadet überstanden.

Doch nicht nur ein erneuter Prozess wegen des Verdachts der Vorteilsnahme beim Abschluss von Verträgen zur Müllentsorgung macht dem 64-Jährigen zu schaffen: Für immer mehr Einwohner Zagrebs hat der Grad der Vetternwirtschaft die Grenzen des Erträglichen längst überschritten.

Bandić wolle „für seine Freunde“ ein zweites Manhattan schaffen und lasse gleichzeitig die Bürger „im Müll ersticken“, kritisiert Bernard Ivčić von der Bürgerinitiative „Grüne Aktion“. Und: „Das klientelistische Bandić-System saugt die Ressourcen aus und zerstört die Stadt.“ Trotz zunehmender Proteste zeigt sich Bandić unbeeindruckt. „Manche krakeelen, andere tun etwas.“

Stimmung in Zagreb kippt

Tatsächlich konnte der von der Sonderstaatsanwaltschaft bereits mehrfach angeklagte Bandić bisher stets auf sein politisches Netzwerk bauen. Als Mehrheitsbeschaffer für das wackelige Kabinett von Premier Andrej Plenković ist dessen Kleinpartei „BM 365“ im Parlament und Stadtrat der Partner der konservativen HDZ.

Sie würde Bandić auch ins Gefängnis noch einen Geburtstagskuchen bringen, verteidigte die zu Jahresbeginn abgewählte Noch-Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović ihr Geburtstagsständchen für den umstrittenen Stadtchef. Doch in der Hauptstadt scheint sich die Stimmung zunehmend gegen Bandić zu kehren. „Zagreb schämt sich seines Bürgermeisters“, verkündete Jelena Miloš von der Bürgerrechtsgruppe „Recht in der Stadt“ am Wochenende.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2020)