Abends noch angespannt?

selbst-bewusst führen #4. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Mit bewusster Anspannung und Entspannung tiefer schlafen.

Wie sieht Ihr Abend so aus? Erst spät aus dem Büro oder noch etwas später von einer Veranstaltung nach Hause kommen, bei der Sie intensive Gespräche geführt haben? Danach sind Sie so aktiviert, dass Sie nicht gleich einschlafen können und dann doch zur Ablenkung, damit der Adrenalinspiegel endlich runter geht, noch vor dem Fernseher rein kippen?

TIPP: Probieren Sie doch mal was anderes aus: Nehmen Sie vor dem Einschlafen ein Theraband zur Hand und dehnen dies, nicht ganz bis zur maximalen Weite. Sie wollen nicht noch mehr Anspannung schaffen, sondern nur ca. 60 bis 70 Prozent Spannung aufbauen. Lassen Sie dieses Band jetzt ganz langsam wieder los und entspannen Sie Ihre Muskel. Machen Sie das zum Beispiel mit Ihren Armen oder auch mit den Beinen. Vier Übungen, die je ca. 10 Sekunden dauern, reichen oft aus, dass Ihre innere Anspannung nachlässt und Sie viel entspannter schlafen.

Schlafen Sie jetzt besser, dank aktiver Entspannung!

Mehr zu erholtem Aufwachen nächsten Montag.

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

