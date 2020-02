Briten wollen völligen Bruch mit Brüssel

Premier Johnson will in den Verhandlungen mit der EU hart bleiben.

Premierminister Johnson lehnt die Übernahme von EU-Regeln ab und schließt Zugeständnisse in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen aus.

London. Die britische Regierung will in den kommenden Verhandlungen mit der EU über ein Wirtschaftsabkommen eine harte Linie fahren. „Es besteht kein Grund, dass ein Freihandelsabkommen eine Übernahme der EU-Regeln bedeuten muss“, sagte Premierminister Boris Johnson gestern, Montag, in einer Rede vor Wirtschaftsvertretern und EU-Botschaftern in London. Ziel seiner Regierung sei „ein ähnliches Abkommen wie mit Kanada (und der EU, Anm.), aber in den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass wir damit nicht erfolgreich sind, wird unser künftiger Handel mit der EU auf Basis des Brexit-Abkommens geregelt werden.“