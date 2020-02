Drei Verdachtsfälle in Niederösterreich, sowie je einer in der Steiermark und in Tirol sind aufgekommen. Die sieben Heimkehrer werden zurzeit getestet.

In Österreich gibt es fünf neue Coronavirus-Verdachtsfälle. Wie das Gesundheitsministerium Montagvormittag bekannt gab, handelt es sich um drei Fälle in Niederösterreich und je einen in der Steiermark und in Tirol. Die Untersuchungsergebnisse der sieben österreichischen Rückkehrer aus der Corona-Hochrisikoregion Wuhan waren am Vormittag noch ausständig.

Die sechs Erwachsenen und ein Kind zählen nicht zu den Verdachtsfällen, da sie keinerlei Symptome aufweisen. Sie gelten als gesund und befinden sich weiterhin in Quarantäne.

Rund 40 Coronavirus-Verdachtsfälle hat es bisher in Österreich gegeben. In all diesen Fällen gab es nach Tests Entwarnung. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis der erste bestätigte Fall auch in Österreich aufkomme, sagte die Infektions- und Tropenmedizinerin zur „Presse“.

Keine Abschiebungen

Wie die „Presse“ erfuhr, hat die Asylbehörde indes sämtliche Abschiebungen nach China ausgesetzt. So wurden alle derzeit geplanten Abschiebungen storniert oder verschoben „bis die Gefährdungslage geklärt“ sei, heißt es in einem Schreiben. „Bis auf weiteres“ sei es nicht möglich, „zwangsweise Rückführungen nach China durchzuführen."

(APA/red.)