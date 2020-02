Coronavirus: Alle sieben Rückkehrer negativ getestet

Mit dieser Maschine des Bundesheeres kamen die sieben Heimkehrer am Sonntagabend in Schwechat an.

Die sieben Heimkehrer haben sich nicht mit dem Virus infiziert, müssen aber weiter in Quarantäne bleiben. Abschiebungen nach China wurden indes ausgesetzt.

Die Untersuchungsergebnisse der sieben österreichischen Rückkehrer aus der Corona-Hochrisikoregion Wuhan sind da. Die sechs Erwachsenen und ein Kind sind negativ auf das Virus getestet worden.

Die sechs Erwachsenen und ein Kind waren noch am Sonntag vom Flughafen Schwechat aus ins Hygienezentrum Wien gebracht worden. Obwohl sie gesund sind, müssen sie weiterhin - 14 Tage lang - in Quarantäne bleiben. Wo sie untergebracht werden, wurde nicht mitgeteilt.

Die sieben Rückkehrer befinden sich "in sicheren Quartieren, damit die Isolierung weiterhin gewahrt bleibt“ - in Wien, hieß es von den Behörden. Es müsse sich jedenfalls niemand vor einer Ansteckungsgefahr fürchten. Die zweiwöchige Quarantäne erfolgt aus Sicherheitsgründen und um jeden Verdacht einer Infektion auszuräumen.

Politiker: „Kein Grund zur Panik"

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) betonte in einer Aussendung, dass die Rückkehrer täglich vom Gesundheitsamt kontaktiert werden. "Es werden in diesen zwei Wochen noch mehrere Abstriche und Untersuchungen nach einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus vorgenommen. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut geht und diese sieben Personen nach der Quarantänezeit gesund nach Hause gehen können", meinte Hacker, der auch darauf hinwies, dass die Versorgungskette in Wien hervorragend funktioniert habe.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte, dass weiterhin größte Aufmerksamkeit und Vorsicht walten gelassen wird, "bis auch der letzte Verdacht ausgeräumt werden kann. Ich möchte betonen, dass weiterhin kein Grund zur Panik besteht und wir uns der Herausforderung mit Besonnenheit und Ruhe stellen", sagte er in der Aussendung. Bisher wurde das Coronavirus hierzulande in keinem einzigen Fall nachgewiesen - bisher 47 Tests sind allesamt negativ. "Österreich ist bestens vorbereitet", bekräftigte Anschober einmal mehr.

Fünf neue Verdachtsfälle

Indes hat das Gesundheitsministerium Montagvormittag fünf neue Coronavirus-Verdachtsfälle für Österreich bekannt gegeben. Drei wurden aus Niederösterreich gemeldet, einer in Tirol und einer in Kärnten. Bei einem Fall in der Steiermark gab es gegen Mittag bereits Entwarnung.

In Niederösterreich werden die drei Patienten in der Landeskliniken-Holding in Mödling versorgt und getestet. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollten am Nachmittag vorliegen. In der Kärnten hat ein Villacher, der am 18. Jänner aus China zurückgekehrt war, nun grippeähnliche Symptome. Laut Informationen der Landessanitätsdirektion wird noch am Montag ein Abstrich bei dem Mann gemacht und zur Analyse nach Wien geschickt. Mit einem Ergebnis ist frühestens am (morgigen) Dienstag zu rechnen. Der Villacher bleibt bis zur Abklärung in Heimquarantäne.

Mann in Tirol war in China

Bei dem Verdachtsfall in Tirol handelt es sich um einen Mann aus dem Bezirk Kufstein, der sich vom 16. bis zum 19. Jänner in China rund 1000 Kilometer westlich von Wuhan aufhielt und nach seiner Rückkehr Ende Jänner grippeähnliche Symptome aufwies, wie das Land mitteilte. Eine Erkrankung am Coronavirus sei wenig wahrscheinlich, hieß es, weil in der betreffenden Region Chinas nur eine äußerst geringe Fallzahl an Erkrankungen bekannt sei. Vorsorglich würden nun aber bereits enge Kontaktpersonen identifiziert.

"Mittlerweile geht es dem Mann schon wieder deutlich besser. Dennoch wurden umgehend alle notwendigen Abklärungsschritte eingeleitet", erklärte Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Am Sonntag wurden im Bezirkskrankenhaus Kufstein Blut- und Abstrichproben entnommen, die sich nunmehr auf dem Weg nach Wien befinden. Dort würden sie am Virologischen Institut untersucht. "Wir rechnen mit den Ergebnissen spätestens im Laufe des morgigen Tages", so Katzgraber, der einmal mehr betonte, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gebe. Der Mann sei vorsorglich dazu aufgefordert worden, sich häuslich zu isolieren.

Rund 40 Coronavirus-Verdachtsfälle hat es bisher in Österreich gegeben. In all diesen Fällen gab es nach Tests Entwarnung. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis der erste bestätigte Fall auch in Österreich aufkomme, sagte die Infektions- und Tropenmedizinerin zur „Presse“.

Keine Abschiebungen

Wie die „Presse“ erfuhr, hat die Asylbehörde indes sämtliche Abschiebungen nach China ausgesetzt. So wurden alle derzeit geplanten Abschiebungen storniert oder verschoben „bis die Gefährdungslage geklärt“ sei, heißt es in einem Schreiben. „Bis auf weiteres“ sei es nicht möglich, „zwangsweise Rückführungen nach China durchzuführen."

(APA/red.)