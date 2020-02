TV-Quoten: Servus TV schlägt den ORF

Thiem (rechts) ist der erste Österreicher, der in einem Finale der Australien Open stand (im Bild der Center Court am Sonntag).

Das Finalspiel von Dominic Thiem gegen Novak Djokovic bei den Australien Open bescherte ServusTV eine Rekordquote.

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem unterlag im Finale der Australien Open zwar Novak Djokovic, doch schon der Finaleinzug war Rekord – und brachte ServusTV auch eine Rekordquote. Durchschnittlich 783.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 45 Prozent machten das Melbourne-Endspiel am Sonntag zur bisher meistgesehenen Sendung des heimischen Privatfernsehsenders, wie dieser am Montag mitteilte.

Zur Sendezeit schlug Servus TV außerdem den ORF: Im Öffentlich-Rechtlichen stand am Sonntagvormittag bzw. Mittag in ORF zwei Skifahren am Programm. Der Super G der Damen Rosa Khutor hatte im Schnitt 342.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 29 Prozent. Der erste Durchgang des Slalom-Rennes der Herren in Garmisch verzeichnete 492.000 Zuseher und einen Marktanteil von 30 Prozent.

Bei der Reichweite über den ganzen Tag insgesamt lag der ORF (alle ORF-Sender) mit 29,4 Prozent Marktanteil wieder voran. Doch Servus TV hat mit dem Tennis-Match immerhin eine Tages-Reichweite von 13 Prozent in der Basis und knapp 16 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen verzeichnet. Dies seien die besten Tageswerte seit Bestehen von ServusTV, das als Nachfolger von Salzburg TV erstmals am 1. Oktober 2009 auf Sendung gegangen war, so der Sender.

(APA/Red.)