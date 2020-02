Ein Küstenstaat im Süden von Neuengland wird in etwa "Konnätiket" ausgesprochen - aber wie schreibt man ihn?

Die nördliche Grenze der USA (wenn man Alaska außer Acht lässt) ist in weiten Teilen eine horizontale Linie: von der Pazifikküste nördlich von Seattle weg bis zu jener kleinen Ausbuchtung nach Norden, die den nördlichsten Punkt der USA (ohne Alaska) darstellt. Dieser liegt in...

Von manchen Bundesstaaten gibt es Zwillinge, also zwei desselben Namens mit einem Himmelsrichtungs-Zusatz. Welche der folgenden "Staatenzwillinge" gibt es aber nicht?

Was ist die Hauptstadt des Bundesstaats Texas?

Die US-Haupstadt Washington D.C. liegt in welchem Bundesstaat?

Die USA haben sowohl im Norden als auch im Süden nur einen Nachbarstaat. An Kanada grenzen viele US-Bundesstaaten, an Mexiko nur vier: Texas, New Mexico und welche zwei noch?