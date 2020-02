Warum Schwarze mehr Schmerz verspüren als Weiße

Schwarze sollen weniger schmerzempfindlich sein? Das Gegenteil ist der Fall – aber auch das hat mit Diskriminierung zu tun.

Die „Nigger“ haben kleine Schädel und ein großes Gemächt, also sind sie dumm und zügellos. Ihre schwachen Lungen lassen sich durch harte Arbeit stärken, die Hitze auf den Feldern vertragen sie gut, ihre Haut ist dicker. Leider neigen sie zur Sucht auszureißen,Drapetomanie genannt. Aber an ihr erkranken sie nur, wenn man sie als gleichberechtigt behandelt. Die beste Vorbeugung: auspeitschen, aber ordentlich – denn sie sind fast unempfindlich gegen Schmerzen.



Solche zynischen Lügen verbreiteten in den Südstaaten des 19. Jahrhunderts auch hoch angesehene Ärzte, die damit die Sklaverei rechtfertigten. Dunkle Vergangenheit? Laut Umfragen glaubt heute noch die Hälfte aller weißen US-Medizinstudenten, Schwarze würden weniger Schmerz empfinden. Was dazu führt, dass schwarze Patienten systematisch zu wenig Schmerzmittel verabreicht bekommen. Dabei – und auch diese schlimme Pointe steht außer Streit: Es ist genau umgekehrt. Befragt man Patienten im Spital oder Probanden im Labor, melden Schwarze im Schnitt eine höhere Schmerzintensität als Weiße. Aber warum?