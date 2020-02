Irgendwo in Vienna (Virginia)

Knapp daneben ist auch vorbei. Eine Binsenweisheit, aber treffend – im Tennis gleichermaßen wie in der Geografie. Dieser Tage, da Iowa – wie alle vier Jahre – ins Interesse der Weltöffentlichkeit rückte, blendete das „Heute Journal“ des ZDF eine USA-Karte ein. Darauf ist der Flyover State nach Südwesten, nach Colorado, gewandert. Moderator Claus Kleber war der Fauxpas als Ex-USA-Korrespondent so peinlich, dass er fürchtet, es könnte ihn bis ins Grab verfolgen, verewigt auf dem Grabstein – versehen mit Smiley.

In Mar-a-Lago, dem Winter White House in Florida, hatte Donald Trump derweil einen „Field Day“, wie die Amerikaner sagen. Sean Hannity, Moderator und Trump-Fan, hatte den Präsidenten in dessen Haussender Fox News anlässlich des Super Bowl in Miami interviewt. Der passionierte Hobby-Golfer behielt seine Meinung ausnahmsweise für sich – es sollte ja kein Wähler verprellt werden.

Nach dem Sieg der Kansas City Chiefs gratulierte er dann dem „Great State of Kansas“. Blöd nur, dass die Chiefs in der Doppelstadt in Missouri beheimatet sind, übrigens südlich von Iowa. Es hapert bei Trumps Schulwissen – und zeigt, dass Iraker oder Südkoreaner zu Recht besorgt sind über den Mann im Weißen Haus, der ihr Land versehentlich ins Visier nehmen könnte. Wehe, wenn Trump einmal Groll hegen sollte gegen Vienna (Virginia) . . . (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2020)