Causa Sidlo: Neos befragen Gernot Blümel

Finanzminister soll zum Postenschacher informieren.

Wien. Mittels einer parlamentarischen Anfrage will die Nationalratsabgeordnete Stephanie Krisper (Neos) von Finanzminister Gernot Blümel im Detail erfahren, inwieweit er in die Bestellung des früheren Casinos-Finanzvorstands Peter Sidlo involviert war.

Dass er es war, davon sind die Neos überzeugt: Am 12. November 2019 hat Blümel nämlich in der „ZiB 2“ auf die Frage, ob er als ÖVP-Politiker einen politischen Deal in dieser Sache ausschließen könne, geantwortet: „Das kann ich ausschließen.“ Doch aus den Chat-Protokollen, insbesondere aus der SMS-Korrespondenz des damaligen Kabinettschefs und heutigen Öbag-Vorstands, Thomas Schmid, und Novomatic-Chef Harald Neumann, gehe eindeutig hervor, dass Blümel mit Neumann in direktem Kontakt stand und von dem „Postenschacher in Reinkultur“ gewusst haben muss. Schmid und Neumann werden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als Beschuldigte geführt, für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Redet Blümel mit Schmid?

Krisper will auch wissen, wie intensiv der Austausch zwischen dem Finanzminister und Schmid derzeit ist. Schon von Gesetzes wegen habe der Finanzminister die Pflicht, die Interessen der Bundes bei der Hauptversammlung der Öbag zu wahren. Genau deshalb habe Blümel auch das Recht, jedwede Informationen vom Öbag-Vorstand einzuholen. und dieser umgekehrt die Pflicht, ihn regelmäßig über alles Wesentliche zu informieren. „Standen Sie seit Ihrem Amtsantritt in regelmäßigem Kontakt mit Schmid?“, „Ging es bei diesem Kontakt jemals um dessen Einbindung in die medial kolportierten Vorwürfe der WKStA?“ und „Haben Sie sich vom Öbag-Vorstand umfassend über den Verdacht politisch motivierter Postenbesetzungen in staatsnahen Betrieben informieren lassen?“, wollen die Neos etwa wissen. Wie die Antworten lauten, werden sie im April erfahren, zwei Monate hat Blümel Zeit, auf die Anfrage zu reagieren. (hec)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2020)