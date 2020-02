„Wir brauchen das Engagement der USA“

Außenminister Schallenberg bei UNO und Mike Pompeo.

Wien. Bilaterale Treffen mit US-Außenministern sind rar. Es sei denn, sie halten sich wochenlang in Wien auf wie John Kerry 2015 in der Endphase der Verhandlungen zum Atomdeal mit dem Iran, als Sebastian Kurz quasi ein wenig in die Rolle des Gastgebers schlüpfte und die Gelegenheit beim Schopf packte, um Kerry zu einem inoffiziellen Gespräch zu treffen.

Manche Außenminister warten jahrelang auf eine Einladung ins State Department. Wenige Wochen nach seiner Wiederbestellung ergab sich für Alexander Schallenberg indes bereits die Gelegenheit für eine Unterredung mit US-Außenminister Mike Pompeo in Washington am Mittwochabend. Er hatte eine Botschaft im Gepäck: „Wir brauchen das aktive Engagement der USA, um die internationalen Krisen zu bewältigen.“ Die Themen werden sich von Iran über Nahost bis Venezuela spannen. In der Iran-Krise ist Schallenberg um Entspannung bemüht: „Es geht darum, die Provokationsspirale zu durchbrechen und wieder einen Dialog in Gang zu setzen.“ Er plädiert für eine Rückkehr zum Verhandlungstisch.

Schon für Dienstagabend ist ein Termin mit UN-Generalsekretär António Guterres in New York angesetzt. Auf der Agenda stehen Leitthemen wie Multilateralismus und Klimaschutz. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2020)